Utrecht-OL (0-1) : Lyon réussi son entrée en Ligue Europa

L’OL a réussi son entrée en Ligue Europa ce jeudi soir, en allant s’imposer aux Pays-Bas contre le FC Utrecht (1-0).

Ligue Europa : L’OL prend trois précieux points pour démarrer

L’OL a décroché une première victoire en Ligue Europa dès son entrée dans la compétition 2025-2026. L’équipe de Paulo Fonseca est sortie vainqueur de la rencontre avec le FC Utrecht, au stade Galgenwaard. Lyon s’est offert la victoire grâce au but de Tanner Tessmann à la 75e minute, soit 10 minutes après son entrée en jeu. Il avait remplacé Tyler Morton.

Auteur de l’unique but de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, vendredi dernier contre Angers (1-0), le milieu de terrain américain est encore décisif en coupe d’Europe. Une bonne nouvelle pour lui, car il fait un début de saison remarquable.

Pour l’OL, cette victoire est capitale pour la suite de la compétition. Le club rhodanien recevra le RB Salzbourg, le 2 octobre, soit dans une semaine.