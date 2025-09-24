Ligue Europa : L’OL obtient un renfort contre Utrecht

Le groupe de l’OL pour affronter le FC Utrecht en Ligue Europa est connu. Un renfort offensif y figure à la place d’Ernest Nuamah, blessé et indisponible depuis avril.

OL : Ghezzal admis en Ligue Europa à la place de Nuamah

L’OL a recruté Rachid Ghezzal après la fermeture du marché des transferts. Il a signé officiellement à Lyon le 5 septembre 2025, pour une saison. L’ailier de 33 ans est revenu dans son club formateur, librement, à l’issue de son contrat à Rizespor en Turquie. Il n’était donc pas qualifié initialement pour la Ligue Europa.

Lisez aussi : Ligue Europa : Combien vont toucher l’OL, le LOSC et Nice ?

À voir

OM : Une annonce forte tombe avant le match à Strasbourg !

Cependant, l’Olympique Lyonnais a pu inscrire provisoirement sa dernière recrue, pour son entrée en lice en C3. Rachid Ghezzal est, en effet, admis comme joker médical, en remplacement d’Ernest Nuamah, blessé gravement au genou depuis la saison dernière et indisponible.

En effet, la qualification de l’international Algérien (22 sélections) a été possible grâce à l’assouplissement des règles de l’UEFA. La faîtière admet désormais qu’un joueur, inscrit sur la liste d’un club en C3 et finalement absent pour une longue durée, peut être remplacé.

isez aussi : Ligue Europa : L’OL parmi les favoris pour le dernier carré

À voir

Ligue Europa : Combien vont toucher l’OL, le LOSC et Nice ?

Notons que Rachid Ghezzal a déjà fait deux apparitions en Ligue 1 avec l’OL. Il pourra apporter son expérience du haut niveau à l’équipe de Paulo Fonseca, contre Utrecht dès jeudi (21h). Le polyvalent attaquant compte 18 matchs en Ligue des Champions, 12 en Ligue Europa et 2 en Ligue Conférence.

Le groupe de l’OL contre le FC Utrecht :

Gardien de but : D. Greif, L. Diarra, Y. Konan

Défenseurs : N. Tagliafico, M. Niakhaté, R. Kluivert, C. Mata, T. Barisic, Maitland-Niles

Milieux de terrain : T. Tessmann, A. Karabec, P. Sulc, T. Morton, De Carvalho, K. Merah

Attaquants : M. Fofana, A. Moreira, R. Ghezzal, M. Satriano, E. Molebe, G. Rodriguez