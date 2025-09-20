OL-Angers : Comment Lyon s’est remis de la défaite à Rennes

Frustré par sa défaite à Rennes, l’OL a réussi à rebondir face à Angers SCO (1-0). Tanner Tessmann explique cette victoire acquise dans la douleur.

L’OL et la frustrante défaite face au Stade Rennais

L’OL était resté sur une défaite frustrante face au Stade Rennais à Rennes, la semaine dernière. Le scénario du match avait été catastrophique pour l’équipe de Lyon. Elle avait été victime d’une erreur d’arbitrage à l’entame de la rencontre. Ruddy Buquet avait oublié d’exclure Anthony Rouault, auteur d’une grosse semelle sur Khalis Merah (17e).

Menant à la pause (1-0) grâce à son capitaine Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais a ensuite été réduit à 10 à la suite de l’expulsion de Tyler Morton (75e). Les Gones ont sombré après ce coup du sort. Ils ont concédé trois buts, dont deux dans le temps additionnel (80e, 90e +3, 90e + 5), s’inclinant ainsi (3-1).

L’état d’esprit de Lyon, la clé de la victoire contre Angers

Cinq jours plus tard, l’équipe de Paulo Fonseca s’est bien reprise. Elle s’est remis la tête à l’endroit en s’imposant face à Angers SCO au Groupama Stadium (1-0). L’unique but inscrit par Tanner Tessmann à la 65e a été défendu avec acharnement, selon le témoignage du buteur.

« C’était fou, incroyable. Je pense que l’esprit de l’équipe, c’était de ne jamais lâcher. Et c’est ce qui nous a donné la victoire », a-t-il expliqué, tout en soulignant deux arrêts décisifs du nouveau gardien de but, Dominik Greif, notamment dans le temps additionnel.

« Sur l’un de ces arrêts, je pensais qu’il était en retard, mais apparemment, il l’a sauvé. Donc, des réflexes incroyables et une grande performance, pour son premier match. Il y a aussi Clinton Mata qui nous a sauvé sur la ligne de but », a relaté le milieu de terrain américain.