PSG : Donnarumma lâche une grosse confidence sur le Paris SG

Gianluigi Donnarumma, quelques semaines après son départ inattendu du PSG, est revenu sur son passage dans la capitale. Entre fierté et nostalgie, le gardien italien a tenu à laisser un message fort.

PSG : Gianluigi Donnarumma, une rupture brutale mais assumée

Cet été a marqué un tournant inattendu. À peine auréolé d’une Ligue des champions remportée avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Le club a choisi de miser sur Lucas Chevalier, un pari audacieux qui a déjà suscité des débats après une erreur du jeune portier face à l’OM dans le Classico.

Si la séparation n’a pas été sans tensions, le PSG a tenu à saluer les quatre années passées avec son gardien italien. Les négociations compliquées autour d’une prolongation et les exigences salariales de Donnarumma ont scellé une rupture inévitable. Un coup de tonnerre qui a surpris jusqu’aux supporters les plus avertis.

Donnarumma garde un souvenir fort du PSG

Rebondi à Manchester City, l’Italien n’a pourtant pas tourné le dos à son histoire parisienne. Présent à la cérémonie du Ballon d’Or, il a livré une confidence pleine d’émotion. Comme l’a révélé la journaliste Ambre Godillon : « Je l’ai vu à la cérémonie du Ballon d’Or, il me disait combien il était fier d’avoir laissé une empreinte à Paris ».

Une déclaration qui en dit long sur son attachement au club malgré la fin abrupte de l’aventure. Fier de son passage, l’ancien du Milan AC semble avoir refermé le chapitre PSG sans amertume, préférant retenir la trace laissée dans l’histoire récente du club de la capitale. Un aveu qui devrait toucher les supporters parisiens, encore partagés entre regret et incompréhension.