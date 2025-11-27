Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup de génie à 0€ !

En plus d’un défenseur expérimenté et d’un attaquant polyvalent, le PSG aimerait également attirer un latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi. À l’approche du mercato hivernal, Luis Campos serait ainsi à fond sur un dossier intéressant pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Luis Campos cherche un nouvel arrière droit

Confronté à de nombreuses blessures depuis le début de saison, le Paris SG reste persuadé d’avoir un effectif taillé pour jouer sur tous les tableaux et ne semble pas parti pour être très actif lors du mercato d’hiver, même s’il pourrait être amené à recruter en cas de belle opportunité, mais surtout de joueurs à remplacer.

La dernière blessure à la cheville d’Achraf Hakimi contre le Bayern Munich, début novembre, oblige le staff parisien à repenser ses options dans le couloir droit de la défense. Surtout que le Ballon d’Or africain 2025 ne devrait pas rejouer avant la fin de la trêve hivernale et la Coupe d’Afrique des Nations, qui prendra place dans son pays, le Maroc, du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Ce qui laisse le Paris SG sans véritable spécialiste à ce poste. Dans ce contexte, Luis Campos et Luis Enrique ont donc convenu de la signature d’un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato hivernal. À en croire les informations de Top Mercato, le Champion de France et d’Europe en titre s’intéresserait ainsi à Zeki Çelik, défenseur de l’AS Rome.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Gian Piero Gasperini, le latéral droit turc brille par sa régularité et sa capacité à évoluer en piston, un profil très similaire à celui d’Achraf Hakimi. À 28 ans, l’ancien joueur du LOSC est en fin de contrat le 30 juin prochain, et pourrait donc être vendu dès cet hiver afin d’éviter un départ gratuit à l’issue de la saison. Luis Campos, qui le connaît bien, aimerait donc profiter de cette situation pour l’envoyer à Paris.

Retrouvailles entre Luis Campos et Zeki Çelik ?

Quatre ans après avoir quitté les rangs de Lille pour rejoindre la Serie A contre un chèque de 7,40 millions d’euros, Zeki Çelik pourrait signer son grand retour en Ligue 1 dès cet hiver. Malgré la concurrence de la Juventus Turin et du Real Madrid, qui voit le Turc comme le remplaçant idéal de Dani Carvajal, et la détermination de la Roma de lui faire signer un nouveau bail, le conseiller sportif du PSG serait prêt à faire le nécessaire pour le convaincre de revenir en France.

Et Luis Campos possède bien un atout dans ce dossier. Le site Top Mercato rappelle que le dirigent portugais a déjà réussi à convaincre Çelik de quitter son pays et Istanbulspor pour s’engager en faveur du LOSC à l’été 2018 pour 2,5 millions d’euros. Depuis, les deux hommes ont gardé des relations très fortes. Cette histoire commune entre Campos et le natif de Bursa pourrait bien influencer le compatriote d’Arda Güler à s’engager avec le club de la capitale dès cet hiver ou l’été prochain s’il ne prolonge pas avec les Giallorossi.

