Mercato OM : Feu vert pour un transfert à 20 M€ à Marseille

Après sa victoire contre Newcastle, l’OM se dépêche pour régler un transfert définitif en interne. Arthur Vermeeren a convaincu les dirigeants phocéens de lever son option d’achat.

Mercato : L’OM prêt à recruter définitivement Arthur Vermeeren

Le dossier Arthur Vermeeren connait un basculement spectaculaire. Le milieu de terrain belge est arrivé discrètement à l’Olympique de Marseille cet été. Roberto De Zerbi lui a laissé le temps d’assimiler ses exigences tactiques. Une approche fructueuse puisque le joueur de 20 ans est en train de s’imposer à l’OM grâce à ses performances sur le terrain.

Match après match, il prouve sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Sa prestation remarquée contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions a même propulsé son avenir au cœur des préoccupations phocéennes. Arthur Vermeeren est en effet prêté par à l’OM par le RB Leipzig. Si situation contractuelle reste intacte, il retournera logiquement en Allemagne au terme de la saison. Sauf que la donne a évolué ces dernières heures.

Une option d’achat de 20 millions d’euros

Tuttomercato Web le confirme, la direction de l’Olympique de Marseille compte lever son option d’achat fixée à 20 millions d’euro. « Il semble évident qu’Arthur Vermeeren deviendra rapidement un titulaire indiscutable à l’OM et que Longoria lèvera l’option d’achat », explique le média italien. Les lignes bougent donc en coulisse pour le jeune milieu de terrain.

Son profil rare et sa régularité ont visiblement convaincu Pablo Longoria et Medhi Benatia. Les dirigeants de l’OM voudraient le recruter définitivement le plus vite possible.

