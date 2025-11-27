Mercato OM : Négociations imminentes pour un milieu !

Après sa victoire contre Newcastle, l’OM compte boucler une belle signature au milieu. Les négociations pour prolonger le jeune Darryl Bakola vont s’accélérer.

Mercato OM : Darryl Bakola attend des garanties avant de prolonger

L’Olympique de Marseille réalise une bonne première partie de saison. Et sa victoire contre Newcastle en Ligue des champions le confirme. Les troupes de Roberto De Zerbi ont renversé les Magpies (2-1) mardi soir et croient désormais à une qualification pour les barrages.

Lors de ce choc, De Zerbi a réservé une grosse surprise dans son onze de départ. L’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à titulariser le jeune Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 17 ans a réussi son baptême de feu, en participant aux festivités. Il a notamment délivré une passe décisive sur le but égalisateur de Pierre-Emerick Aubameyang.

Cette prestation pleine d’audace a relancé la question autour de son avenir à Marseille. Il est vrai que la prolongation de Robinio Vaz est en bonne voie. Mais la donne est différente pour Darryl Bakola. Ce dernier aimerait obtenir des garanties sur son temps de jeu avant d’étendre son bail qui expire en juin 2027. Sa récente titularisation sera sans doute un facteur décisif.

Les négociations débuteront ce dimanche

RMC Sport le confirme, les négociations concrètes pour prolonger Darryl Bakola débuteront à sa majorité, ce dimanche. L’OM, qui compte sur son jeune prodige, pourra s’asseoir à la table des discussions avec ses représentants. Le club présidé par Pablo Longoria lui avait déjà montré sa confiance avant le match contre Newcastle. Les Olympiens espèrent donc régler ce dossier le plus vite possible.

