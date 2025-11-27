ASSE : CdF, Ecotay-Moingt arrive à Saint-Etienne fragilisé

L’US Ecotay-Moingt, adversaire de l’ASSE en Coupe de France, a chuté sur son terrain en championnat mercredi soir, avant son déplacement à Saint-Etienne. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle, en vue du derby ligérien, samedi.

Avant de débarquer à Geoffroy-Guichard pour y affronter l’ASSE au 8e tour de la coupe de France, l’US Ecotay-Moingt n’a pas réussi à se mettre dans les bonnes conditions. Elle s’est inclinée à domicile face à l’US Saint-Galmier Chamboeuf (1-3) en championnat régional (R3), mercredi soir.

Cette rencontre était prévue le week-end dernier, mais elle a été reprogrammée en semaine, à cause des conditions météorologiques. Le capitaine Benoit Brunon et ses coéquipiers du club amateur avaient certainement déjà la tête tournée vers le match inédit contre l’AS Saint-Etienne dans Le Chaudron.

Il faut rappeler qu’Eric Cognet, l’entraîneur de l’US Ecotay-Moingt, avait déclaré en conférence de presse que c’était un rêve pour son équipe d’affronter les Verts dans leur mythique stade. De plus, face à plus de 25 000 spectateurs et une rencontre diffusée en prime-time sur beIN Sports.

Il faut toutefois souligner que le club ligérien a fait une préparation spéciale avant le derby contre l’ASSE, en dehors du match perdu.

