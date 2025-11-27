OL : Fonseca revient, deux responsables de Lyon suspendus

Alors que le retour de suspension de Paulo Fonseca est pour bientôt, deux responsables de l’OL sont sanctionnés par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

OL : Fonseca de retour contre Lorient, Maciel sanctionné à son tour

Suspendu depuis la saison dernière, pour neuf mois, Paulo Fonseca va retrouver le banc de touche de l’OL après le 30 novembre. Il lui reste donc un dernier match de suspension à purger, face au FC Nantes. Le retour de l’entraîneur des Gones se fera donc lors de la 15e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, le dimanche 7 décembre 2025.

En attendant le retour du technicien portugais, son adjoint Jorge Maciel a écopé d’une sanction disciplinaire. La Commission de discipline de la LFP lui a infligé un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prenant effet à partir du mardi 2 décembre, le coach intérimaire de l’Olympique Lyonnais sera donc présent sur le banc contre les Canaris, mais manquera le match contre les Merlus. Evidemment, son absence sera sans conséquence car Paulo Fonseca retrouvera sa place à cette occasion.

Matthieu Louis-Jean suspendu jusqu’en 2026

En plus de Jorge Maciel, Matthieu Louis-Jean est aussi sanctionné pour son comportement lors du match OL-PSG (2-3) du 9 novembre dernier. Ils avaient sévèrement critiqué des décisions de l’arbitre Benoit Bastien et ses collègues de la VAR. Le directeur technique du club rhodanien a pris deux matchs de suspension ferme, dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Cela, à compter du mardi 2 décembre 2025. Il retrouvera donc ses fonctions en janvier 2026, car il manquera les matchs contre Lorient et le Havre AC en décembre.

