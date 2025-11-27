PSG : Luis Enrique officialise la première recrue de l’hiver

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a officiellement dévoilé l’identité de sa première recrue. Explications.

PSG Mercato : Un Titi débarque en attaque

L’heure des grandes dépenses est dorénavant révolue au Paris Saint-Germain, du moins sur le marché des transferts. C’est en tout cas le vœu formulé lundi par Luis Campos lors d’une table ronde, en marge de la célébration du cinquantenaire du centre de formation du club de la capitale.

Interrogé directement sur le prochain mercato d’hiver, qui s’ouvre dans quelques semaines, le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi a publiquement déclaré : « ce n’est pas parce que l’on va beaucoup au supermarché que ça fait de nous de bons cuisiniers. » Autrement dit, le PSG espère « à long terme, ne plus avoir besoin de payer de gros transferts » et puiser dans son vivier pour renforcer son effectif.

Et Luis Enrique vient d’en donner la preuve la plus éloquente, mercredi soir, contre Tottenham en Ligue des Champions. Alors qu’Ousmane Dembélé était jugé trop court pour débuter et que la tendance était à une titularisation de Kang-In Lee ou Senny Mayulu, l’entraîneur parisien a fait confiance au jeune Quentin Ndjantou pour évoluer à la pointe de l’attaque au coup d’envoi de la rencontre.

Et même s’il n’a pas marqué, le joueur de 18 ans a tenu son poste avec une aisance déconcertante, proposant notamment des solutions et offrant une passe décisive à Vitinha. Une prestation qui a visiblement séduit Luis Enrique. Lors de sa conférence de presse d’après-match, le coach du PSG a d’ailleurs considéré Quentin Ndjantou comme sa première recrue du mercato d’hiver.

« Pour être honnête, je pense qu’il a été sensationnel. Il a la capacité d’avoir le ballon, de jouer comme numéro 9, mais en même temps, de donner de la continuité. Il a beaucoup de mobilité, il a joué partout, il a montré sa personnalité. Je suis très content. C’est une vraie recrue », a déclaré Luis Enrique avant d’annoncer la couleur pour l’avenir de l’international espoir français.

« On n’est pas allé sur le mercato pour recruter un joueur comme Ndjantou (rires). Je suis très content. Il peut jouer partout et j’aime cette manière de jouer au football sans aucune peur. C’est une vraie recrue. Le premier. On est en avance sur toutes les équipes, on a signé le premier joueur. Vous êtes contents ? », a ajouté Luis Enrique. Des propos qui ont réjoui le principal concerné.

Quentin Ndjantou : « Rendre au coach sa confiance sur le terrain »

Aligné à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain, à la surprise générale, au coup d’envoi du match de la cinquième journée de la phase de ligue contre Tottenham (5-3), mercredi soir, Quentin Ndjantou a fêté sa première titularisation en Ligue des Champions. Un moment forcément spécial pour le Titi, qui veut désormais rendre à son entraîneur sa confiance sur le terrain.

« C’était une très très grosse rencontre. On a eu la victoire et les trois points, donc on est très content. Pour moi, c’était ma première titularisation en Champions League donc c’était forcément beaucoup de fierté et d’émotions, mais j’ai essayé de rendre au coach sa confiance sur le terrain.

C’est sûr qu’en Champions League ce n’est pas pareil, l’ambiance n’est pas la même. Je remercie les supporters parce qu’ils ont toujours été là pour moi jusqu’à aujourd’hui, et mes coéquipiers aussi », a confié le natif d’Arpajon après la rencontre. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ndjantou aura le temps de convaincre davantage le Paris Saint-Germain qu’il a sa place dans cette équipe.

