Mercato PSG : Trois renforts de taille attendus en janvier

Le PSG prépare déjà son mercato d’hiver. Après un été marqué par la stabilité, le club parisien envisage trois renforts majeurs pour pallier les blessures et maintenir son rythme effréné.

Mercato PSG : Le Paris SG victime de ses efforts

La saison passée a laissé des traces dans les organismes parisiens. Entre un calendrier infernal et une préparation estivale écourtée, les joueurs de Luis Enrique paient aujourd’hui l’addition. Les blessures s’accumulent, touchant des cadres offensifs comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, contraints de passer plusieurs semaines à l’infirmerie.

Pour un club qui vise la Ligue des champions, chaque absence pèse lourd. Le choix de miser sur la stabilité, avec seulement trois arrivées cet été (Zabarnyi, Chevalier, Marin), trouve ici ses limites. Le PSG sait qu’il lui faudra du sang neuf pour garder l’équilibre.

Trois renforts ciblés pour l’hiver

Le plan est clair : l’hiver parisien sera actif si les bonnes opportunités se présentent. Un ailier droit gaucher figure en haut de la liste des priorités, pour compenser les absences et offrir plus de profondeur offensive. Mais le staff ne s’arrête pas là. Un milieu de terrain capable d’apporter de la densité et un défenseur apte à renforcer une arrière-garde parfois friable pourraient également débarquer.

L’idée n’est pas de chambouler un effectif déjà solide, mais d’ajouter des pièces stratégiques afin de traverser la seconde moitié de saison sans encombre. Le PSG avance prudemment mais prépare déjà les grandes manœuvres. Paris veut rester maître de son destin, en Ligue 1 comme sur la scène européenne.