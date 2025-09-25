PSG : Daniel Riolo annonce une catastrophe pour la Ligue 1 !

Locomotive du Championnat français depuis l’avènement de QSI en 2011, le PSG s’apprêterait-il à tourner le dos à la Ligue 1 ? Daniel Riolo a fait une annonce effroyable sur ce dossier.

Daniel Riolo : « La Super League, pour le PSG, c’est le futur »

Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est exprimé sur l’avenir du PSG en Ligue 1. Après la défaite des hommes de Luis Enrique face à l’Olympique de Marseille lors du Classique de lundi soir, (0-1) et l’étrange manque de vexation de certains autour des Rouge et Bleu, le journaliste sportif assure qu’il n’y a qu’un avenir pour le club de Nasser Al-Khelaïfi : la Super Ligue. L’éditorialiste invite clairement les dirigeants parisiens à se tourner vers ce projet tout en sortant de « l’hypocrisie » du rejet affiché.

Lisez aussi : PSG, Carlo Ancelotti répond à Al-Khelaïfi pour la Super Ligue

À voir

Utrecht-OL (0-1) : Lyon réussit son entrée en Ligue Europa

« Je souhaite revenir sur un épisode et l’hypocrisie véhiculée, quand même, ces dernières années. Quand il y a trois ou quatre ans est arrivé sur la table le débat de la Super League, qui aurait naturellement dû séduire le Paris Saint-Germain sans hypocrisie, à ce moment-là on a eu un président du PSG qui est monté sur son cheval blanc et qui nous a fait croire que la compétition nationale était ce qu’il y avait de plus important et que c’était formidable. Je répète que, si ça n’était pas sorti d’une hypocrisie et des mensonges… Moi, il y a quatre ans je l’ai dit : la Super League, pour le PSG, c’est le futur », a déclaré Riolo.

Malgré les déclarations contraires des dirigeants du PSG, le consultant voit la Super League comme l’unique avenir du PSG. Pourquoi ? Car la Ligue 1 s’effondre économiquement. La seule issue serait donc la super compétition européenne.

« Avec beaucoup de lucidité, j’ai dit qu’il fallait arrêter de se raconter des histoires. À terme, le PSG n’a pas d’autre issue. Je disais que la Ligue 1 ça deviendrait trop petit et qu’ils n’auraient rien à y gagner. Je disais que la Ligue 1 allait s’écrouler donc autant qu’ils arrêtent de mentir et tout, et qu’ils y aillent.

À voir

FC Nantes : Deux forfaits avant Toulouse FC !

Lisez aussi : PSG : Al-Khelaïfi se moque de Florentino Pérez sur la Super Ligue

Les supporters du PSG, beaucoup, mais pas tous, disent qu’ils n’en ont même rien à cirer d’avoir perdu contre l’OM. C’est quand même une révolution… Alors c’est vrai que ces dernières années, tu gagnais tout le temps donc il y a une forme de lassitude. Mais cette forme de lassitude, elle a tué les rivalités qui existent dans notre championnat. Et celle-là, c’était la première des rivalités », a-t-il ajouté.