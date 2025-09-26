OM : Grosse alerte à Marseille après l’exploit face au PSG

L’OM a enfin battu le PSG au Vélodrome après quatorze ans d’attente. Mais derrière la liesse, un avertissement plane : le plus dur commence pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

OM : Une victoire historique mais trompeuse face au PSG ?

Le Vélodrome a tremblé. Grâce à un but salvateur de Nayef Aguerd, l’OM a mis fin à une interminable disette contre son rival parisien (1-0). Un succès au parfum de revanche, accueilli comme un exploit dans une ville qui n’attendait que ça depuis 2009. Mais après l’ivresse, le réveil est brutal : il faut confirmer.

Lire aussi : RCSA-OM : Grosse alerte pour De Zerbi dans son groupe !

Avec deux défaites après trois journées, Marseille s’est donné de l’air. Reste que la saison est longue et qu’un Classico gagné n’efface pas un mois d’août en demi-teinte. L’avertissement est clair : il faudra capitaliser immédiatement.

« Marseille n’a pas le choix »

Jérôme Rothen, voix forte sur RMC, n’a pas tardé à calmer l’enthousiasme. « Marseille n’a pas le choix. Ils ont fait un mauvais mois d’août », a-t-il déclaré dans son émission Rothen s’enflamme. Pour lui, l’essentiel est devant : Strasbourg ce vendredi.

À voir

Mercato PSG : Trois renforts de taille attendus en janvier

Lire aussi : OM : Emerson sonne l’alerte avant le match à Strasbourg

Et l’ancien du PSG d’ajouter : « Ils ne peuvent pas se permettre de perdre à Strasbourg. Ce n’est pas parce qu’ils ont battu le PSG qu’ils auront la tête d’une équipe qui joue le titre ou qui défend sa 2ème place. » Avec l’Ajax en Ligue des champions dès le 30 septembre, Marseille n’aura aucun répit.