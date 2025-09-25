RCSA-OM : Grosse alerte pour De Zerbi dans son groupe !

Pour le choc de ce vendredi RC Strasbourg-OM, Roberto De Zerbi a sonné sonné l’alarme. L’entraîneur marseillais sera aussi privé de deux joueurs dans son groupe.

OM : Roberto De Zerbi reste sur ses gardes face au RC Strasbourg

L’Olympique de Marseille aborde la 6e journée de Ligue 1 en pleine confiance. Après un début de saison mitigé, l’équipe de Roberto De Zerbi a réalisé un exploit retentissant cette semaine. Ils sont venus à bout du PSG au Vélodrome, une première en quatorze ans. Les Olympiens, revigorés par ce succès historique, iront à Strasbourg ce vendredi soir dans le but d’enchaîner un nouveau succès.

Sanction à l’OM : De Zerbi admet publiquement son erreur

Cette victoire en Alsace permettrait à l’OM (6e) de s’emparer provisoirement de la première place du classement devant son rival parisien. De Zerbi a cependant tenu à temporiser. Car l’entraîneur marseillais se méfie particulièrement du RC Strasbourg, auteur d’un bon début de saison. De Zerbi a même rappelé un précédent revers face à l’actuel 4e du championnat.

« Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. On était tombé », a-t-il averti. Le patron du banc de l’OM reconnait la qualité de l’équipe adverse. « Strasbourg a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés ».

Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré indisponibles

Par ailleurs, ce match revêt une double importance pour les Alsaciens. Un succès permettrait sans doute à ces derniers d’atténuer la crise identitaire qui secoue le club. De Zerbi s’attend donc à une pression maximale sur l’OM. « Quand tu bats le PSG, c’est normal d’avoir la pression ».

Et comme cela ne suffisait, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit faire face à deux forfaits. Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré manqueront le voyage en Alsace. Ces deux joueurs étaient déjà absents contre le PSG. Ils ne sont pas encore remis de leurs blessures. Cela oblige oblige De Zerbi à trouver des solutions de rechange au milieu de terrain. La liste des joueurs retenus pour ce choc ne saurait tarder.