ASSE : Guingamp promet l’enfer aux Verts dans leur Chaudron

L’ASSE, invaincue et leader de Ligue 2, reçoit Guingamp ce samedi à Geoffroy-Guichard. Mais les Bretons, loin d’être impressionnés, affichent une confiance débordante avant d’affronter les Verts.

ASSE : Un leader stéphanois attendu au tournant

Tout sourit à l’ASSE en ce début de saison. Sept matchs, aucune défaite et un trône de leader solidement occupé après un succès étriqué contre Amiens (1-0). Les hommes d’Eirik Horneland carburent, même lorsqu’ils peinent dans le jeu. Geoffroy-Guichard, redevenu une forteresse, s’apprête à accueillir Guingamp dans une ambiance volcanique.

Pourtant, les Verts savent qu’aucun match n’est gagné d’avance. Invaincus mais parfois bousculés, ils devront hausser le ton pour repousser une équipe bretonne ambitieuse.

La confiance sans limite d’Amine Hemia

Du côté de Guingamp, pas question de faire de la figuration. Après la victoire contre Dunkerque (2-1), Amine Hemia a annoncé la couleur au micro de BeIN Sports : « On va s’y rendre avec des ambitions. On ne craint personne dans ce championnat ». Le milieu de terrain reconnaît la force des Verts mais refuse de se laisser impressionner.

« On sait que l’ASSE est une très grosse équipe de ce championnat. Ils sont armés pour le haut de tableau, voire au-dessus. Mais voilà, on va y aller avec nos arguments et on va essayer de faire le meilleur match possible », a-t-il lâché. De quoi promettre un duel âpre et engagé dans le Chaudron.