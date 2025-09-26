Mercato : l’AS Monaco vise un meneur de jeu !

Paul Pogba va bientôt faire son retour dans le groupe de l’AS Monaco après sa blessure. Mais un joker pourrait débarquer dans les prochaines semaines.

Mercato AS Monaco : Un joker envisagé pour sauver le milieu décimé

L’AS Monaco fait face à une équation compliquée au milieu de terrain. Paul Pogba poursuit sa reprise, Denis Zakaria sera absent deux mois. Les options se réduisent. Le technicien monégasque, Adi Hütter a indiqué que le club pense à un joker pour renforcer le milieu. Mais l’entraîneur autrichien freine toute précipitation.

Recruter pour remplir une case ? Inutile, tranche-t-il. Recruter un joueur capable d’apporter un vrai impact ? Oui, seulement dans ce cas. Sinon, autant laisser la place aux jeunes. « Ça n’a aucun sens de faire venir un joueur pour dire qu’on a pris quelqu’un. C’est mieux si on recrute un élément qui a un impact. Sinon, pour les autres, pour nos jeunes, ça n’aurait pas d’intérêt. », a-t-il dit.

La situation, pourtant, est un peu critique. Pogba est attendu après la trêve d’octobre, mais le milieu est décimé. Car aux absences de Pogba et Zakaria s’ajoutent celles d’Aladji Bamba, touché aux adducteurs, et d’Aleksandr Golovin, blessé à la cuisse. Quatre absents de poids dans l’entrejeu. La direction de l’AS Monaco, selon L’Equipe, pourrait s’offrir un joueur dans les prochaines semaines. La règle des jokers autorise un renfort hors mercato, mais seulement si le joueur évolue déjà en France ou se trouve libre.