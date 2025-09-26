Mercato PSG : Un super crack se rapproche du Real !

Le Real Madrid prépare un coup au PSG en vue du prochain mercato estival. Les rumeurs prennent de l’ampleur.

Mercato PSG : Vitinha prêt à filer au Real Madrid ?

Vitinha brille au PSG. Sur le podium du Ballon d’Or 2025, il s’impose comme un maître du milieu de terrain. À 25 ans, le Portugais, international à 31 reprises, organise le jeu avec précision. Son talent a contribué à la première Ligue des champions du club la saison dernière. Ce rôle central attire forcément les regards des grands d’Europe.

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est annoncé sur ses traces. Les Merengue prépareraient même un échange incluant Rodrygo pour faciliter le transfert. Selon Fichajes, Vitinha serait favorable à ce départ. Il souhaite notamment retrouver Kylian Mbappé en Espagne. Une clause libératoire secrète de 90 millions d’euros existe, mais le PSG pourrait ne pas céder aussi rapidement.

L’affaire s’annonce compliquée. Le meneur de jeu portugais entre pleinement dans les plans de Luis Enrique. Vitinha reste ainsi au cœur de rumeurs pour le prochain mercato estival. Son profil, sa vision du jeu et son influence sur le terrain font de lui une pièce majeure pour tout club européen. Le PSG, champion d’Europe, devra convaincre sa pépite de rester à Paris.