INFO Mercato PSG : Vitinha déjà promis au Real Madrid ?

Après avoir récupéré Kylian Mbappé à l’été 2024 en tant qu’agent libre, le Real Madrid pourrait passer à l’offensive pour un autre joueur du PSG, Vitinha. Le milieu de terrain portugais serait même déjà promis aux Merengues. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid veut Vitinha pour remplacer Luka Modric

Même si aucune date précise n’a été mentionnée pour finaliser le transfert, plusieurs médias étrangers assurent que le Real Madrid rêverait bel et bien de la signature de Vitinha, qui brille actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D’après le site Fichajes, les dirigeants madrilènes étudieraient activement la possibilité de recruter le meneur de jeu du PSG.

Lisez aussi : PSG: Vitinha en toute franchise après la défaite face à l’OM

À voir

RC Strasbourg-OM : Ambiance tendue, un boycott lancé !

Après le départ de Luka Modric, le président de la Maison-Blanche, Florentino Pérez, serait personnellement monté en première ligne dans ce dossier. Le patron du Real considérerait que l’arrivée d’un milieu de terrain de classe mondiale serait la clé pour maintenir la suprématie du club au sommet du football européen, surtout après avoir perdu Toni Kroos et Luka Modric.

Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique considèrent Vitinha comme « l’âme de l’équipe », et les décideurs parisiens n’auraient aucune intention de s’asseoir à une table de discussions pour évoquer un éventuel transfert de l’ancien milieu de terrain du FC Porto. Mais le Real Madrid aurait un plan bien huilé pour attirer le joueur de 25 ans.

Accord entre Florentino Pérez et Jorge Mendes

En effet, selon les informations du média El Nacional, Florentino Pérez aurait déjà conclu un accord verbal avec Jorge Mendes, l’agent de Vitinha, pour un transfert de l’international portugais. À l’instar de Kylian Mbappé, si le natif de Santo Tirso venait à quitter les rangs du Paris SG, son représentant ferait le nécessaire pour conclure son arrivée au Real, qui disposerait d’une priorité sur son transfert éventuel.

Lisez aussi : PSG : Vitinha réagit aux propos chocs de Jules Koundé !

À voir

ASSE : Horneland fait des choix forts, son équipe se dessine

Le nouvel entraîneur madrilène, Xabi Alonso, aurait d’ailleurs déjà validé cette piste et considère Vitinha comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Bien évidemment, un départ de Vitinha est loin d’être acté pour le moment du côté de Paris.

Troisième du Ballon d’or 2025, le protégé de Luis Enrique est lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2029 et sa valeur actuelle est évaluée à 80 millions d’euros. Indispensable dans le coeur du jeu mis en place par le coach espagnol, Vitinha ne sera pas facile à déloger de la capitale française, qui n’acceptera probablement pas de vendre pour moins de 100 millions d’euros.