Stade Rennais : Plusieurs forfaits avant le RC Lens !

À deux jours de la réception du RC Lens, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a fait le point sur son groupe en conférence de presse. Il y a des retours et des forfaits.

Stade Rennais : Des retours et des forfaits confirmés avant le RC Lens

Ça sent mauvais pour le Stade Rennais avant le choc face au RC Lens en Ligue 1. L’entraîneur rennais, Habib Beye a dressé un point précis sur l’état de son groupe. Le cas le plus scruté reste celui de Valentin Rongier. Sorti blessé à la mi-temps du derby contre Nantes, le capitaine souffre d’une lésion au mollet.

Lire aussi : Stade Rennais : Pluie de forfaits avant le RC Lens ?

Ce vendredi matin, il n’a pas pris part à la séance collective. Son entraîneur se veut prudent. Beye explique qu’il se donne encore 24 heures avant de décider si son milieu peut débuter la rencontre. Autrement dit, un doute persiste, et il pourrait manquer cette affiche. Derrière cette incertitude, d’autres absences sont actées. Abdelhamid Aït Boudlal, touché aux adducteurs, ne sera pas disponible. Glen Kamara non plus. Pour Aït Boudlal, un retour est envisagé lors du déplacement au Havre, prévu le 5 octobre.

À voir

ASSE : Horneland prévient les Verts du danger Guingamp

Lire aussi : RC Lens : Bonne nouvelle avant le Stade Rennais !

En revanche, deux joueurs réapparaissent après quelques jours passés à l’infirmerie. Przemysław Frankowski, remis de ses douleurs aux adducteurs, est prêt à postuler. Alidu Seidu, après avoir suivi le protocole commotion, est lui aussi opérationnel. Deux retours de poids qui tombent au bon moment pour Habib Beye et le Stade Rennais.