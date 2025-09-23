Stade Rennais : Double coup dur avant le RC Lens !

Le Stade Rennais a perdu des plumes lors du derby face au FC Nantes. Deux cadres du SRFC ont contracté des blessures.

Stade Rennais : Deux coups durs confirmés avant le RC Lens ?

À Nantes, le Stade Rennais a d’abord dominé. Blas a marqué. Le Paul aussi. Deux buts, une avance nette. La pause a donc souri aux Bretons, qui rentraient aux vestiaires avec confiance. Mais tout a basculé ensuite. Le FC Nantes est revenu plus fort. Mwanga a réduit l’écart. Le public a rugi. Rennes, de son côté, a commencé à trembler. Pas seulement à cause du but. Deux sorties ont tout changé.

Lire aussi : FC Nantes – Stade Rennais: Luis Castro adresse un satisfecit

À voir

Ligue 2 : L’ASSE fait peur à l’entraîneur d’Amiens SC

Rongier a quitté le terrain, touché au mollet. Seidu, victime d’un choc à la tête, a dû suivre le protocole commotion. Deux cadres perdus, deux rôles clés envolés. L’un dans l’équilibre du milieu et l’autre dans la souplesse défensive. Lee technicien du club breton, Habib Beye a indiqué que ces absences ont déstabilisé son équipe. Moins de maîtrise. Moins de réponses face aux courses d’Abline et aux accélérations nantaises.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye est cash après le nul à Nantes

Le crack nantais, Abline a raté un penalty dans le temps additionnel. El Arabi a égalisé à la 96e minute. Le stade a explosé. Les Rennais, eux, ont perdu deux points et deux joueurs majeurs. « Je pense qu’on a été déstabilisés par les blessures d’Alidou Seidu à la tête et de Valentin Rongier au mollet, qui ont été deux moteurs de notre équipe sur la première période. Valentin sur l’équilibre et Alidou sur la capacité à mixer nos sorties à trois et repasser à une défense à quatre, et surtout à contenir Abline les situations éventuelles de profondeur. On a eu moins de maîtrise. », a déclaré le coach rennais.

À voir

OM vs PSG : De Zerbi menace son vestiaire !

Pour l’instant, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiqué pour les deux joueurs blessés.