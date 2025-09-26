Mercato Stade Rennais : Un super crack a signé (Off)

Le Stade Rennais blinde l’une de ses pépites. Le jeune crack attise déjà les convoitises de nombreuses écuries européennes.

Mercato Stade Rennais : Une pépite prolonge son contrat !

Le Stade Rennais a officialisé, ce vendredi 26 septembre, une nouvelle prolongation de Djaoui Cissé. Déjà sous contrat jusqu’en 2029, le milieu formé au club est désormais lié au SRFC jusqu’en 2030. Un choix qui surprend par son timing : le joueur traverse un début de saison difficile. Pourtant, le club lui réaffirme sa confiance.

Ce n’est pas la première fois. En avril dernier, alors qu’il brillait, Rennes avait déjà prolongé son bail. L’été venu, West Ham et d’autres équipes avaient tenté une approche, mais Rennes avait fermé la porte, comme pour Jérémy Jacquet et Kader Meïté. « Djaoui Cissé prolonge. Déjà engagé jusqu’en 2029, le milieu étire son bail d’une année supplémentaire. Le SRFC est heureux de pouvoir s’appuyer dans la durée sur Djaoui, formé à l’Académie et révélé la saison passée en Ligue 1. », a indiqué le club dans un communiqué.

Habib Beye, interrogé ce vendredi sur cette prolongation du contrat du joueur, a tenu à rassurer. Selon lui, Cissé est chaud pour montrer tout son potentiel. « J’ai toute confiance en Djaoui, parce que c’est un joueur fantastique, il l’a démontré pour nous et il continuera à le démontrer. En aucun cas je ne le jugerai sur ses 45 minutes contre Nantes. Il a eu une entrée difficile, compliquée, comme d’autres. Mais il est revenu cette semaine à l’entraînement avec beaucoup de détermination et le sourire. Je l’ai déchargé de toute pression. », a déclaré le coach rennais.