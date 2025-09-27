PSG – AJ Auxerre : Luis Enrique prépare une grosse surprise

Après la défaite du PSG au Vélodrome, Luis Enrique s’apprête à surprendre tout le monde face à l’AJ Auxerre. Le coach espagnol veut gérer ses forces avant un rendez-vous européen capital. Une décision forte pourrait bouleverser son onze de départ.

PSG : Luis Enrique ose un coup de poker face à l’AJ Auxerre

Le Paris Saint-Germain, lancé dans une saison pleine d’ambitions, sort d’une déconvenue face à l’OM qui a mis en lumière certaines limites physiques. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie, refuse de brûler ses cartouches dès septembre. L’Espagnol envisage de préserver Nuno Mendes, l’un des hommes en forme du moment, en vue des chocs à venir, selon Le Parisien.

Lire aussi : Avant Auxerre, Luis Enrique officialise cinq renforts au PSG

Face à Auxerre, un adversaire a priori plus modeste, l’entraîneur parisien voit une opportunité de rotation. Le choix de mettre le latéral portugais au repos pourrait surprendre, mais il s’inscrit dans une gestion méticuleuse d’un effectif déjà fragilisé par les blessures cette saison.

Nuno Mendes laissé sur le banc, le Barça en ligne de mire

Étincelant la semaine passée, Nuno Mendes semblait intouchable. Pourtant, selon les informations du Parisien, le latéral gauche devrait céder sa place à Lucas Hernandez. Une décision qui n’a rien avoir avec la concurrence au sein du club mais qui vise plutôt à donner du repos au latéral gauche en vue des prochaines échéances.

À voir

Ballon d’Or : Ousmane Dembélé humilie salement Lamine Yamal

Lire aussi : Mercato PSG: Enrique vise une commande spéciale pour l’hiver

Luis Enrique prépare son groupe avec en ligne de mire un rendez-vous crucial : la confrontation avec le FC Barcelone. Pour cela, l’Espagnol veut s’appuyer sur une défense remodelée avec Hakimi, Pacho, Zabarnyi et Hernandez. Au milieu, Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devraient mener le tempo, tandis que Lee, Kvaratskhelia et Barcola auront pour mission d’animer l’attaque.