Avant Auxerre, Luis Enrique officialise cinq renforts au PSG

Pour la réception de l’AJ Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est offert cinq renforts pour compenser les nombreuses blessures.

PSG : Cinq titis prêts à saisir leur chance chez les pros ?

En attendant l’ouverture du mercato hivernal et le recrutement de nouveaux joueurs pour compléter son effectif, Luis Enrique s’appuie sur des forces internes pour combler les nombreuses absences. En effet, avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, le PSG attend l’ouverture du mercato hivernal pour renforcer son effectif.

Lisez aussi : Révolution au Parc des Princes : Le PSG gâte Luis Enrique !

À voir

Mercato Stade Rennais : Un super crack a signé (Off)

En priorité, Luis Enrique aimerait voir débarquer un ailier droit gaucher. En interne, le conseiller sportif Luis Campos envisagerait également le recrutement d’un milieu de terrain et un défenseur supplémentaire. Trois possibles renforts en janvier qui doivent répondre à l’imposant calendrier qui attend le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions.

Mais en attendant cette période de recrutement, Luis Enrique, toujours décidé à innover avec son PSG, a pris une décision pour le moins inattendue qui va apporter du sang neuf au collectif du club de la capitale. En effet, selon les dernières informations divulguées par le journal L’Équipe, le technicien espagnol a surpris tout son monde au Campus PSG en intégrant cinq jeunes du centre de formation à l’entraînement avec les pros.

Ainsi, Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant) pourraient rapidement avoir la chance de se faire une place dans l’actualité parisienne. Le quotidien sportif rappelle que jusqu’ici Luis Enrique n’avait jamais franchi ce pas en dehors de la préparation estivale ou des fins de saison sans enjeu. Mais pourquoi un tel choix ?

Luis Enrique veut tester les jeunes

Deux raisons principales sont avancées. D’abord, Luis Enrique souhaite tester ces jeunes talents au contact de l’exigence du très haut niveau et observer leur comportement dans un environnement parfois impitoyable. Ensuite, l’effectif professionnel, affaibli par les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Lucas Beraldo, manque de fraîcheur.

À voir

Bye bye l’OM : Adrien Rabiot fait de nouvelles confidences !

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Enrique tient « une bombe » en défense !

Fabian Ruiz traîne des douleurs au milieu de terrain et Senny Mayulu n’a pas encore 90 minutes dans les jambes. Dans ce contexte, les jeunes deviennent une solution autant sportive que pratique, garantissant intensité et concurrence à l’entraînement. En attendant le mercato hivernal et d’éventuels renforts.