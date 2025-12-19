Mercato Stade Rennais : Enorme retournement sur une cible prioritaire

Le Stade Rennais est en alerte sur le mercato après un énorme rebondissement concernant sa cible prioritaire, Souffian El Karouani. L’OM semble désormais écarté de la course, laissant place à de nouvelles stratégies en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC dans la course à El Karouani

Le Stade Rennais surveille de près Souffian El Karouani, latéral gauche marocain de 25 ans qui évolue à Utrecht. Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, le joueur se retrouve aujourd’hui au centre d’un imbroglio de mercato. Selon les dernières informations, l’intérêt marseillais ne serait plus d’actualité, un coup de théâtre qui redistribue les cartes pour le club breton.

Rennes, déjà préoccupé par le potentiel départ de Quentin Merlin, voit dans El Karouani une solution d’avenir pour son flanc gauche. Avec sa polyvalence et son profil offensif, le Marocain pourrait s’inscrire comme un renfort stratégique pour renforcer l’équipe dès l’été prochain.

L’OM écarté, Lille et d’autres en embuscade

L’Olympique de Marseille, qui misait sur l’influence de Medhi Benatia pour attirer son compatriote, semble aujourd’hui hors course. Le journaliste turc Ekrem Konur a confirmé l’absence de l’OM et même du Stade Rennais dans sa dernière liste des clubs intéressés, laissant planer le doute sur la suite des événements.

Pour autant, d’autres clubs européens suivent le joueur de près : Lille, Lazio, Bologne, Feyenoord et plusieurs équipes turques sont sur le dossier. Cette concurrence pourrait compliquer la mission bretonne, mais Rennes conserve l’avantage de pouvoir proposer un projet sportif attractif à El Karouani, avec la perspective d’un rôle clé sur le long terme.

Une opportunité à saisir pour Rennes

Si le club breton veut sécuriser sa cible, il faudra agir rapidement. La fin du contrat du joueur l’été prochain pourrait faciliter les négociations, mais les autres prétendants ne resteront pas inactifs. Le SRFC doit conjuguer timing et stratégie pour transformer cette fenêtre de marché en véritable coup de maître.

Le club breton, en quête de renforts, pourrait bien frapper un grand coup et renforcer sa base défensive pour les saisons à venir, tandis que l’OM voit filer une opportunité qui semblait promise.

