Mercato PSG: Enrique vise une commande spéciale pour l’hiver

Avec les nombreuses enregistrées en ce début de saison, le PSG scrute déjà l’horizon pour le prochain mercato hivernal. L’entraîneur Luis Enrique aurait déjà défini sa priorité pour renforcer son effectif.

Mercato PSG : Luis Enrique attend trois renforts cet hiver

Discret lors du dernier mercato d’été, le Paris Saint-Germain envisagerait de recruter un profil bien précis durant le marché des transferts de l’hiver à venir. D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, Luis Enrique réclamerait à son conseiller sportif, Luis Campos, le renfort d’un ailier droit gaucher en priorité pour équilibrer son effectif. Pour combler les besoins de son entraîneur, le PSG ne devrait toutefois pas recruter n’importe qui.

Lisez aussi : Al-Khelaïfi officialise une grosse signature pour le PSG !

À voir

Mercato : L’OGC Nice lance une bonne nouvelle avant Paris FC

« Depuis la clôture du mercato estival, Paris ne s’est jamais interdit d’être actif en janvier. Luis Enrique l’a souvent répété : le PSG doit rester à l’affût, prêt à saisir la moindre opportunité sur un joueur ciblé. Le plan reste inchangé : si une porte s’ouvre pour un joueur désiré, le club n’hésitera pas à en franchir le seuil, mais aucun recrutement ne sera fait simplement pour faire le nombre.

Le profil d’un ailier droit gaucher est toujours recherché. Mais dans les discussions internes, d’autres postes sont revenus sur la table : un renfort au milieu, peut-être un défenseur supplémentaire », rapporte le quotidien sportif, qui précise ainsi qu’un transfert sera conclu uniquement si une belle opportunité se présente à ce poste.

Le type de renfort offensif attendu par Luis Enrique dans la seconde partie de saison correspond parfaitement au profil de Maghnes Akliouche. Fortement pressenti à Paris, le milieu offensif de 23 ans est finalement resté à Monaco, mais de récentes rumeurs ont évoqué des contacts réguliers entre Luis Campos et les représentants du joueur.

À voir

Mercato ASSE : Ekwah résilie son contrat tout seul

Lisez aussi : Mercato PSG : Trois renforts de taille attendus en janvier

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le jeune international français est évalué à 70 millions d’euros par sa direction et le PSG pourrait passer à l’action pour le recruter dès cet hiver. Reste maintenant à voir si l’AS Monaco sera vendeur à cette période de la saison.