ASSE : Horneland perd une pièce maîtresse avant Le Mans

À quelques jours d’un choc décisif pour la montée, l’ASSE voit son plan de bataille amputé d’un élément clé. La suspension d’Augustine Boakye tombe mal, très mal, pour des Verts déjà sous pression.

ASSE : Boakye suspendu, un coup dur avant le tournant de la saison

La commission de discipline a tranché mercredi soir : Augustine Boakye manquera le déplacement au Mans, le 3 janvier. L’ailier ghanéen paie ainsi une accumulation de cinq cartons jaunes, synonyme de suspension automatique pour le premier rendez-vous de 2026. Dans une Ligue 2 plus dense que jamais, cette absence pèse lourd.

Face à un concurrent direct pour la montée, à égalité de points (30), l’ASSE perd un atout offensif capable de faire basculer un match sur une accélération ou une inspiration. Même les plans les mieux huilés grincent sans leur pièce maîtresse.

Horneland contraint de revoir sa copie

Pour Eirik Horneland, le timing est cruel. Le technicien norvégien devra réinventer son animation offensive face à l’équipe en forme du moment, dans un stade qui promet d’être incandescent. L’humour dira que la discipline s’est montrée plus solide que la défense mancelle.

Tout n’est toutefois pas sombre à l’horizon stéphanois. La sanction ne prenant effet qu’à partir du 23 décembre, Boakye sera bien présent ce week-end à Nice, en Coupe de France. De quoi offrir aux Verts une dernière étincelle avant un début d’année qui s’annonce capital.