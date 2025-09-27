Ligue 1 : L’OM frappe un très gros coup

L’OM, dans une Meinau bouillante et sous une pluie battante, a renversé le RC Strasbourg pour s’emparer provisoirement de la tête de la Ligue 1. Un succès au mental qui pourrait compter dans la course au titre.

Strasbourg – OM : Une entame électrique sous la pluie

Le décor était planté : un stade plein, une pelouse détrempée et deux équipes en quête de confirmation. D’entrée, l’Olympique de Marseille a montré les crocs. Timothy Weah a sonné l’alerte, mais Mike Penders, vigilant, a repoussé le danger. Amine Gouiri, en manque de lucidité, a ensuite gâché deux belles opportunités.

Strasbourg, fidèle à son début de saison prometteur, n’a pas tardé à réagir. Emanuel Emegha, d’abord frustré par un hors-jeu, a donné des sueurs froides à la défense phocéenne. Dans un premier acte rythmé, les Alsaciens ont cru ouvrir la marque, mais la maladresse et un soupçon de malchance ont maintenu le score nul à la pause.

Ouattara lance les hostilités, Aubameyang répond

Au retour des vestiaires, le match a basculé. Profitant d’une glissade malheureuse de Balerdi, Abdoul Ouattara a crucifié Geronimo Rulli et libéré la Meinau. L’Olympique de Marseille, piqué dans son orgueil, a alors sorti l’artillerie lourde. Roberto De Zerbi a lancé Greenwood, Aubameyang et Emerson. Coaching gagnant.

C’est l’attaquant gabonais, souvent critiqué pour son réalisme, qui a remis son équipe sur les rails. Servi par Højbjerg, Aubameyang a ajusté Penders avec sang-froid, pour redonner vie aux siens. La rencontre a pris une autre dimension : Marseille s’est jeté à l’assaut, Strasbourg a plié sans rompre… du moins jusqu’aux arrêts de jeu.

Murillo, le héros inattendu

Alors que Greenwood venait d’échouer face à Penders, Amir Murillo a endossé le costume de sauveur. À la 91e minute, le défenseur a surgi pour propulser du gauche un ballon libérateur dans les filets. L’OM a exulté, Strasbourg a sombré. Avec cette victoire arrachée dans la douleur (2-1), Marseille s’offre provisoirement la première place du classement. Plus qu’un simple succès, c’est un signal fort envoyé à tout le championnat : Marseille sait souffrir, mais surtout, Marseille sait gagner.