Mercato OM : Le vestiaire valide la signature d’un grand joueur

L’OM a frappé fort dans les dernières heures du dernier mercato estival. Parmi les recrues, Nayef Aguerd s’impose déjà comme un pilier, adoubé par Emerson Palmieri qui le qualifie de « grand joueur ».

Mercato OM : Un été XXL pour renforcer la défense

Après un début de saison mitigé, l’OM s’est offert une fin de mercato digne des grandes soirées. En l’espace de quelques heures, Benjamin Pavard, Emerson Palmieri et Nayef Aguerd ont posé leurs valises à la Commanderie. Trois renforts d’expérience destinés à stabiliser une défense jusque-là fébrile.

Le plus gros coup reste sans doute l’arrivée d’Aguerd, recruté pour 23 millions d’euros en provenance de West Ham. L’international marocain, solide dès ses premières minutes en Ligue 1, incarne déjà ce que recherche Marseille : calme, leadership et efficacité dans les duels, ponctué de deux buts déjà, dont un capital face au Paris Saint-Germain.

Emerson Palmieri encense Nayef Aguerd

Signe de son intégration express, Aguerd reçoit déjà l’aval du vestiaire. En conférence de presse, Emerson Palmieri n’a pas caché son enthousiasme : « Pour les recrues, c’est important d’avoir des coéquipiers qui te reçoivent, t’aident, t’accueillent. L’équipe nous a accueillis de la meilleure des manières et ça nous aide énormément. Nayef est un grand joueur, on a partagé beaucoup de choses ensemble. C’est un joueur très fort et il démontre encore ses qualités ».

Au-delà de l’individu, le latéral italien a insisté sur la force collective qui porte désormais l’OM : « C’est la manière dont défend l’équipe, pas seulement la défense mais la manière dont tout le monde pense aux efforts défensifs. C’est un travail collectif. Contre le PSG, les attaquants ont beaucoup couru et ça rend le travail plus facile pour la défense. Dans le foot moderne, tout le monde doit aider. »

Avec un vestiaire conquis et des recrues qui changent déjà le visage de l’équipe, l’Olympique de Marseille peut espérer retrouver une stabilité défensive longtemps absente. Et à en croire Emerson, Marseille tient avec Nayef Aguerd bien plus qu’un renfort : un leader en devenir.