RC Strasbourg-OM : Coup dur, De Zerbi enregistre 4 absents

Pour le match de ce vendredi entre le RC Strasbourg et l’OM, Roberto De Zerbi se présentera avec un groupe réduit. L’entraîneur marseillais enregistre quatre absences.

OM : De Zerbi se passe de 4 joueurs face au RC Strasbourg

L’Olympique de Marseille a enclenché une bonne dynamique. La victoire face au PSG (1-0) a en effet permis aux Olympiens de relancer dans la course au titre. Les hommes de Roberto De Zerbi peuvent même prendre la tête du classement en s’imposant ce vendredi soir face au RC Strasbourg.

Mais pour ce déplacement en Alsace, l’entraîneur de l’OM fait à des blessures notables. Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré sont toujours à l’infirmerie. À ces absences s’ajoutent des choix tactiques. De Zerbi a décidé une nouvelle fois de se passer de Pol Lirola et Neal Maupay. Cela indique que le coach ne compte pas vraiment sur eux cette saison.

Le groupe de l’Olympique de Marseille reste compétitif

Malgré ces absences, le groupe marseillais reste compétitif. Les forces offensives de l’équipe sont au complet, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouri et Mason Greenwood. La défense est également bien représentée avec Facundo Medina, Amir Murillo et Emerson Palmieri. 21 joueurs au total ont été retenus pour ce choc.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #RCSAOM



Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à la Meinau ce soir ⚔️ pic.twitter.com/pApEBjFFtI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 26, 2025

L’OM devra faire preuve d’efficacité en d’obtenir un résultat positif ce vendredi soir. Une victoire leur permettrait de faire le plein de confiance. Les Olympiens accueillent mardi prochain l’Ajax Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des champions.