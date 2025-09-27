Mercato PSG : Révélation choc sur une signature express

En coulisses au PSG, certaines histoires valent autant qu’un titre de champion. Celle de l’arrivée de Luis Enrique relève du coup de foudre professionnel. Une rencontre, un échange, et tout était bouclé.

Luis Enrique au PSG : Une décision prise en un éclair

À l’été 2023, le PSG cherchait un nouveau guide. Christophe Galtier n’ayant pas réussi à imposer son empreinte, Luis Campos active son carnet d’adresses. Un rendez-vous avec Luis Enrique, et tout bascule. Pas besoin de deuxième entretien, encore moins de suspense. « La seule fois où nous l’avons vu avant son arrivée, il avait su nous convaincre tout de suite avec le président », confie Campos dans France Football.

Le ton est donné. L’Espagnol dégaine charisme, idées claires et conviction. Plus qu’un coach, un personnage : « Luis n’est pas un acteur. Il est toujours très direct, ne cache jamais rien. Il a beaucoup d’énergie, de détermination, est toujours très clair dans ses explications. Il va au bout de toutes ses idées », confie-t-il. De quoi faire fondre jusqu’aux dirigeants les plus prudents.

Luis Enrique, déjà dans la légende parisienne

En deux ans à Paris, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est taillé une place au panthéon des entraîneurs du PSG. Pas seulement par les mots, mais par les trophées. Championnats, coupes… et surtout cette récompense tant convoitée : la Ligue des champions enfin soulevée par les Rouge et Bleu.

Une réussite telle que le club n’a pas tardé à sécuriser son joyau. Prolongation actée jusqu’en 2027. Un signe fort : Paris a trouvé son capitaine de navire, et ne compte pas le lâcher. Luis Enrique n’a pas seulement signé vite. Il a signé fort. Et visiblement, l’histoire ne fait que commencer.