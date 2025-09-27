Mercato PSG : Zaïre-Emery bientôt OUT du Paris SG ? La vérité choc

Warren Zaïre-Emery, jeune prodige du PSG, traverse une période difficile et alimente déjà les débats sur son avenir. Entre critiques acerbes et soutien inconditionnel de Luis Enrique, le destin du milieu parisien reste incertain.

Mercato PSG : Départ imminent pour Zaïre-Emery ? Les voix s’élèvent

Le nom de Warren Zaïre-Emery est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. À seulement 19 ans, le milieu parisien, longtemps considéré comme l’avenir du Paris Saint-Germain, peine à retrouver son niveau. Ses performances décevantes alimentent désormais les rumeurs d’un départ possible du club. Jérôme Rothen n’y va pas par quatre chemins.

Interrogé sur RMC Sport après la défaite du PSG face à l’OM, l’ancien joueur a déclaré : « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui c’est un remplaçant. Pour son bien, ça serait peut-être d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur ». Un message clair : pour Rothen, le temps est peut-être venu pour le joueur de se relancer ailleurs.

Luis Enrique : le dernier rempart de Zaïre-Emery

Mais tous ne partagent pas cette vision pessimiste. Luis Enrique, entraîneur du PSG, continue de croire en son jeune talent et affiche son soutien public. Il avait récemment expliqué : « Avoir Warren Zaïre-Emery c’est un vrai plaisir. C’est un joueur incroyable avec un comportement top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et il sera un joueur très important. Dans la carrière, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Tu peux être à un haut niveau et jouer moins. Je lui conseille de continuer comme ça, il est ce que doit être un joueur du PSG ».

Le message est limpide : malgré les critiques, Luis Enrique voit en lui un pilier potentiel du PSG. Entre pressions extérieures et confiance de son coach, le jeune milieu se trouve à un carrefour crucial de sa carrière. Le PSG parviendra-t-il à relancer son prodige, ou Zaïre-Emery prendra-t-il la route d’un nouveau club pour retrouver son éclat ? Le mercato parisien pourrait bien réserver une surprise dans les mois à venir.