Mercato PSG : Zaïre-Emery, déjà la fin de l’aventure ?

À seulement 19 ans, Warren Zaïre-Emery traverse une zone de turbulences au PSG. L’enfant prodige du club de la capitale semble avoir perdu la confiance de Luis Enrique. Son avenir pourrait bien s’écrire loin du Parc des Princes.

Mercato PSG : Zaïre-Emery, un diamant qui s’éteint ?

Révélé à seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery avait tout pour incarner le futur du Paris Saint-Germain. Mais depuis l’arrivée de Luis Enrique, la trajectoire du jeune international français s’est brouillée. Profitant de la blessure de Joao Neves, il a retrouvé une place de titulaire face à l’OM lundi soir, lors de la défaite parisienne (1-0). Une occasion manquée, tant son influence sur le jeu est restée limitée.

Le constat est sévère, notamment dans la bouche de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien Parisien n’a pas mâché ses mots : « Depuis l’arrivée de Luis Enrique, vraiment, j’ai l’impression qu’il a régressé, en tout cas il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui, c’est un remplaçant », a-t-il balancé.

Luis Enrique, un système incompatible ?

Pour Rothen, la question n’est plus taboue : le mariage entre le Français et Luis Enrique ne fonctionne pas. L’entraîneur espagnol exige « beaucoup de mouvement, l’intelligence de déplacement, la qualité technique », autant de qualités que l’ancien milieu parisien estime insuffisamment développées chez le Titi du club.

Même son repositionnement au poste de latéral droit n’a pas convaincu. « Vu ce que demande Luis Enrique à ce poste, il y a tellement de dépassement de fonction qu’il est complètement largué », a encore jugé Rothen. La conclusion tombe comme un couperet : « Pour Zaïre-Emery ce serait peut-être bien d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience. »

Le PSG, déjà habitué à voir filer ses talents formés au club, doit-il se résoudre à perdre l’un de ses joyaux ? À 19 ans, Warren Zaïre-Emery se retrouve devant un dilemme : patienter dans l’ombre ou tenter un pari ailleurs. Son avenir pourrait bien s’inviter au cœur du prochain mercato.