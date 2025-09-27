OM : Aubameyang répond cash sur la concurrence Gouiri

Entré en jeu en seconde période, Pierre-Emerick Aubameyang a offert la victoire à l’OM contre Strasbourg, ce qui relance le débat sur la concurrence avec Amine Gouiri. Le Gabonais s’est exprimé avec franchise sur ce duel d’attaquants.

OM : Une entrée décisive pour relancer Marseille à Strasbourg

Mené au score après un but d’Abdoul Ouattara, l’OM a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation en fin de match. Pierre-Emerick Aubameyang, entré en remplacement d’Amine Gouiri, a inscrit le but de la victoire, permettant aux Marseillais de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

« Cela a été une bonne rentrée, on avait besoin d’un bon résultat, cela devait être un message positif pour tout le club. Les rentrants ont été bons, on savait qu’on pouvait faire la différence. C’était un match difficile, cette équipe jouait bien, mais on est parti chercher la victoire au mental et les rentrants ont fait la différence sur ce match », a expliqué le buteur de 36 ans sur Ligue 1+.

Concurrence saine avec Gouiri : Aubameyang se confie

Interrogé sur la rivalité avec Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à dédramatiser la situation. « Je pense qu’il y a toujours de la concurrence dans les grands clubs, elle est saine. On est deux joueurs totalement différents, je pense qu’Amine apporte des choses que je ne peux pas apporter et inversement. Il a malgré tout fait pas mal d’efforts ce soir… il a fait un beau travail. J’ai récolté les fruits sur la fin, mais c’est une concurrence saine », a affirmé le Gabonais.

Roberto De Zerbi, en conférence de presse, a renforcé ce message : « Il n’y a pas de problème, c’est une concurrence positive. C’était un match important, comme celui de mardi contre l’Ajax. J’essaie de faire des choix logiques. Je suis content des deux joueurs. C’est une victoire du club, c’est une équipe forte ». La semaine s’annonce cruciale pour Marseille, avec la Ligue des Champions à l’horizon. L’équilibre entre Gouiri et Aubameyang sera déterminant pour les ambitions européennes et pour prolonger l’élan en Ligue 1.