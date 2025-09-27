L’OM et le PSG s’affrontent au Moyen-Orient !

Une date tombe pour le Trophée des champions entre le PSG et l’OM. Ce choc aura lieu au Moyen-Orient en janvier 2026.

PSG vs OM : le Trophée des champions délocalisé au Koweït

La décision est désormais prise. Le deuxième Classique entre les Marseillais et les Parisiens se tiendra loin de la France. Le PSG et l’OM s’affronteront au Koweït pour le Trophée des champions. L’annonce est tombée vendredi. Le match se jouera pendant la trêve hivernale. Date fixée, jeudi 8 janvier 2026.

Le choix n’était pas acquis. Trois pays se sont positionnés. Le Koweït a devancé Oman et la Côte d’Ivoire. Une première pour ce territoire du Golfe. Le Trophée oppose le vainqueur de la Ligue 1 au détenteur de la Coupe de France. Mais le PSG a raflé les deux titres la saison dernière. C’est donc Marseille, deuxième au classement, qui hérite de la place vacante.

L’OM et le PSG viennent de s’affronter en Ligue 1. Victoire marseillaise (1-0) lors de la 5e journée. Les hommes de Roberto De Zerbi ont joué un sale tour au Champion d’Europe au stade Vélodrome. Ce deuxième choc entre les deux formations s’annonce donc intense puisque les Parisiens vont chercher à battre les Olympiens et soulever le trophée.