OM : Papin s’enflamme pour Marseille après le PSG

Après quatorze ans d’attente, l’OM a fait plier le PSG au Vélodrome en Ligue 1. Jean-Pierre Papin, témoin privilégié et amoureux du club, s’est régalé devant la prestation des Olympiens. L’ancien Ballon d’or a salué une victoire historique, symbole d’un renouveau.

OM – PSG : « Je me suis régalé », Papin sous le charme

Jean-Pierre Papin n’a pas boudé son plaisir. Invité de Rothen s’enflamme ce mardi, l’ancien attaquant de l’OM (1986-1992) n’a pas caché son enthousiasme après la victoire marseillaise face au PSG (1-0). « Je me suis régalé », a-t-il lancé, le sourire presque audible à la radio. Pour lui, cette soirée restera comme un moment fondateur de la saison phocéenne.

Lire aussi : OM-PSG : La riposte d’Achraf Hakimi face aux provocations

À voir

Amiens-ASSE (0-1) : Les Verts restent leaders et invaincus

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique. J’ai été très impressionné par quelques joueurs », a poursuivi JPP, louant aussi la rigueur tactique de Roberto De Zerbi. L’Italien, déjà célébré pour son audace, semble avoir insufflé un esprit nouveau au Vélodrome.

Greenwood, la défense et un coach inspiré

Papin n’a pas manqué de souligner les performances individuelles, citant notamment Mason Greenwood. « J’ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire. J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle avait l’envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait bien analysé la chose », a-t-il insisté.

Lire aussi : OM-PSG : Succès trompeur, De Zerbi fait face à un souci !

Le PSG, dominateur en seconde période, a tenté d’imposer son rythme. Mais Marseille a tenu bon, serrant les dents et les rangs. « Ça a été 45 minutes très longues. Mais cette équipe de Marseille n’a rien lâché dans tous les compartiments », a conclu Papin.

« Un soulagement » pour tout un peuple

L’ancien Ballon d’or 1991 n’a pas oublié l’impact des remplaçants, « qui sont bien rentrés », citant Nadir, Vaz, Aubameyang et Murillo. « Ce n’est pas facile de rentrer dans un match pareil… C’est un soulagement pour tout le monde. Pour les joueurs, parce que ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas battu le PSG », a-t-il soufflé.

À voir

PSG: Vitinha en toute franchise après la défaite face à l’OM

Lire aussi : OM-PSG : Inquiétude autour d’une recrue après la victoire !

Un succès attendu depuis novembre 2011, quand Didier Deschamps dirigeait encore l’OM. Autant dire une éternité. De Zerbi, expulsé dans le temps additionnel, a partagé sa joie avec ses joueurs et des supporters en transe. Marseille a gagné plus qu’un match : elle a retrouvé sa fierté.