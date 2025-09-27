OM : De Zerbi annonce une arme secrète pour la saison !

Avec douze recrues et un enthousiasme débordant à l’OM, Roberto De Zerbi tient déjà un discours conquérant. Mais derrière les noms clinquants du mercato marseillais, une surprise pourrait bien tout changer. Et cette arme secrète ne vient pas forcément d’où on l’attend.

OM : Un mercato XXL, un entraîneur comblé

Roberto De Zerbi n’est pas du genre à faire dans l’excès… sauf lorsqu’il est conquis. Face à la presse, l’Italien a affiché un sourire difficile à contenir en évoquant ses nouvelles recrues : « Cette équipe me plaît beaucoup. J’aime beaucoup entraîner Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, je parle des recrues, Aubameyang etc… Aguerd, on dirait qu’il joue avec moi depuis 10 ans », s’est-il félicité.

Lire aussi : Ligue 1 : L’OM frappe un très gros coup

À voir

FC Nantes : Le FCN tient son nouveau Kolo Muani

Le technicien italien semble avoir trouvé un vestiaire déjà discipliné et prêt à se sacrifier pour le collectif : « Ils se sont mis à disposition de tout le monde », a-t-il insisté. L’OM version 2025-2026 n’a pas seulement recruté des noms. Il a recruté des soldats.

Timothy Weah, l’arme secrète que personne n’avait vue venir

Et parmi cette armée, une pièce intrigue particulièrement De Zerbi : Timothy Weah. Longtemps perçu comme un joueur utile mais discret, l’Américain est en train de faire changer toutes les perspectives. « C’est un des meilleurs transferts. Il peut jouer partout, c’est un joueur formidable, je suis vraiment très heureux qu’il joue avec nous », a lancé le coach, presque admiratif.

Lire aussi : Après Real-OM, Timothy Weah secoue le vestiaire !

Puis, la phrase qui en dit long : « Un joueur comme Weah c’est comme avoir 2-3 joueurs, grâce à sa polyvalence et son intelligence. » Voilà donc la fameuse arme secrète. Ni Aguerd, ni Pavard, ni Aubameyang… mais Timothy Weah, le prototype du joueur moderne, infatigable et insaisissable.

À voir

Mercato PSG : Révélation choc sur une signature express

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi prêt à un gros sacrifice pour cette signature

À Marseille, on aime le spectaculaire. Et De Zerbi semble bien décidé à en offrir. Joueur « sous-évalué », « sous-estimé » selon lui, Weah pourrait devenir la carte maîtresse d’un OM métamorphosé. Une sorte de couteau suisse version turbo, capable d’apparaître partout… et de frapper là où personne ne l’attend.