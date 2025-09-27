RC Lens : Trois absents avant le Stade Rennais !

Le technicien du RC Lens, Pierre Sage confirme trois absents de poids avant le choc face au Stade Rennais en Ligue 1.

Stade Rennais vs RC Lens : Trois absents de poids pour les Sang et Or

Le RC Lens se déplace ce week-end au Roazhon Park. Un duel contre le Stade Rennais, comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Pour Pierre Sage, l’occasion d’évaluer la vraie force de son groupe et de redéfinir ses ambitions pour la saison 2025-2026. L’épopée européenne de 2023-2024 paraît déjà lointaine.

L’an dernier, sous Will Still, la saison fut difficile. Pas de Coupe d’Europe cette année. L’actuel tacticien Pierre Sage va donc concentrer toute son énergie sur le championnat cette saison. Sur le plan comptable, le Racing Club de Lens démarre correctement : 9 points pris sur 15, 7e place au classement. Mais le vrai déclic est venu du Derby du Nord. Face au LOSC, l’équipe a livré une prestation aboutie, collective et puissante. Sage a sans doute trouvé son onze.

Pourtant, le défi est d’enchaîner. Car les Sang et Or n’ont pas encore réussi à dépasser deux victoires consécutives. Pour ce choc contre le Stade Rennais, Pierre Sage sera privé de certains cadres. Deiver Machado, blessé au genou contre Brest, manquera encore deux semaines. Anthony Bermont et Fodé Sylla partent au Mondial U20.