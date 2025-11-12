Mercato : Le PSG accélère pour boucler un prodige allemand !

Déterminé à poursuivre sa politique de rajeunissement de son effectif, le PSG par le biais de son conseiller sportif, Luis Campos, accélère pour boucler le transfert d’un prodige allemand. Explications.

Mercato : Le PSG insiste pour le « wonderkid » de Bundesliga

Avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, la situation devient plus que critique au PSG. Selon les rumeurs relayées par la presse hexagonale et étrangère, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient prévu de lancer un plan express pour renforcer l’effectif de Luis Enrique qui semble un peu à bout de souffle après une saison 2024-2025 héroïque.

Avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG veut retrouver une équipe compétitive et envisage donc de recruter durant le mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques semaines. Le plan de Luis Campos consiste donc à attirer un défenseur polyvalent, un milieu d’expérience et un ailier percutant pour la seconde partie de saison. Dans cette optique, le club de la capitale aurait des vues sur un crack de Bundesliga.

Le Paris SG prêt à lâcher 40M€ pour Said El Mala ?

En effet, selon les informations de Bild, le Paris SG serait clairement positionné dans le dossier Said El Mala, révélation de la saison en Allemagne. Fraîchement convoqué par Julian Nagelsmann avec la Mannschaft pour la première fois de sa carrière, l’ailier gauche de 19 ans du FC Cologne pourrait être l’un des tubes phares du mercato de janvier.

Le « wonderkid » de Bundesliga est déjà considéré comme le petit prodige attendu par le peuple allemand et Luis Campos serait déterminé à l’envoyer en France. D’après le journal allemand, le club de Nasser Al-Khelaïfi aurait accéléré les discussions en coulisses pour le jeune homme qui veut poursuivre sa belle progression en s’offrant des débuts convaincants avec la Nationalelf.

De son côté, le FC Cologne, conscient qu’il lui sera difficile de résister aux offres des grands clubs européens au-delà de l’été 2026, aurait fixé un prix de départ compris entre 30 et 40 millions d’euros pour cet hiver. La différence pouvant se faire en fonction des bonus proposés. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.

