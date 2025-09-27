Mercato OM : Benatia négocie un deal en Belgique !

L’OM et l’Olympique Lyonnais mènent une rude bataille pour une sensation belge en vue du prochain mercato estival.

Mercato OM : Benatia coiffe l’OL pour Stroeykens

Lyon croyait avancer seul sur une piste solide. La direction de l’OM a surgi. Dans le viseur des deux clubs : Mario Stroeykens, milieu offensif d’Anderlecht, 20 ans. Révélation du championnat belge, Stroeykens impressionne par sa maturité. Cinq buts, sept passes décisives, trente-neuf matchs disputés la saison dernière : les chiffres sont impressionnants.

Meneur de jeu, il offre une polyvalence rare. Et son contrat expire en juin 2026. Libre l’été prochain, il attire forcément les convoitises. L’OL s’était positionné tôt, misant sur lui pour redessiner son entrejeu. Mais l’OM entre dans la course ces derniers jours. Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son bras droit, Mehdi Benatia flairent le coup. Joueur estimé à 12 millions d’euros pour le moment, bientôt libre de tout engagement : l’affaire paraît trop belle. Surtout si l’opération se réalise au détriment du rival lyonnais.

Le coach marseillais, Roberto De Zerbi, lui, insiste. Plus de créativité, plus de percussion au milieu. Stroeykens coche ces cases. Capable de casser les lignes, d’accélérer le jeu, il incarne ce que Marseille recherche. Mais la bataille n’est pas seulement en France. L’AC Milan observe, le Sporting Braga aussi surveille la pépite.