Mercato : l’OM subit un sale coup de l’Inter Milan !

L’Inter Milan relance une ancienne cible de l’OM en vue du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur est connu.

Mercato : l’Inter vise un défenseur que l’OM convoitait

L’Inter Milan prépare déjà son prochain mercato. Les dirigeants veulent renforcer la défense, secteur jugé fragile. Plusieurs pistes sont étudiées. L’une mène en Belgique. Selon Tuttosport, le club lombard suit de près Joel Ordoñez. Défenseur central, 21 ans, il appartient actuellement au Club Bruges.

Le jeune roc était sur la short-list de l’OM cet été. Le club phocéen avait envisagé son arrivée il y a quelques mois. Mais Marseille n’avait pas réussi le coup avant la fermeture du marché des transferts. Ordoñez est aujourd’hui un international confirmé. Dix sélections avec l’Équateur, une progression régulière, une maturité qui attire les recruteurs. Son profil plaît à l’Inter : jeune, puissant, bon relanceur. Et déjà habitué à l’Europe.

Le Club Bruges a scellé son avenir en juin dernier. Le contrat court désormais jusqu’en 2029. Cela complique l’affaire. Le club belge espère une grosse indemnité. La valeur du joueur se situerait entre 35 et 40 millions d’euros. Cette saison, Ordoñez a déjà marqué. Un but en six apparitions, toutes compétitions confondues. Peu pour un attaquant, mais significatif pour un défenseur.

