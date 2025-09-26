OM : Medhi Benatia surprend avec son avis sur le Ballon d’Or

Le directeur sport de l’OM, Medhi Benatia, a réagi au Ballon d’Or 2025 décerné à Ousmane Dembélé. Et à la surprise générale, le dirigeant marseillais a défendu l’attaquant du PSG.

Ballon dOr : Mehdi Benatia prend position pour Ousmane Dembélé

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération lundi soir. Les Olympiens ont enfin battu le Paris Saint-Germain (1-0), après quatorze année d’attente. L’euphorie était totale dans la cité phocéenne. Pendant ce temps, les Parisiens ont eux aussi célébré. Le Ballon d’Or 2025 a été décerné à Ousmane Dembélé du PSG.

Sa saison a été exceptionnelle. L’ancien Rennais fut l’artisan principal du premier sacre du PSG en Ligue des champions. Décisif aussi en Championnat comme en Coupe de France, Ousmane Dembélé s’est imposé devant le prodige barcelonais Lamine Yamal.

Et si ce sacré suscite la polémique à Barcelone, Medhi Benatia a créé la surprise. Le directeur sportif de l’OM a pris la défense du joueur du PSG, en dépit de la rivalité féroce entre les deux équipes. « Je le connais depuis longtemps, on avait le même agent, si quelqu’un est bon, il est bon », a-t-il affirmé au Corriere dello Sport.

Le véritable événement s’est déroulé au Vélodrome

Le dirigeants marseillais respecte le talent du footballeur, peu import son club. Ce respect n’occulte pas pour autant la joie des Olympiens. L’OM, rappelons-le, a battu le PSG, en même temps que la remise du Ballon d’Or 2025. Medhi Benatia est revenu sur ce succès historique en ces termes : « le plus beau jour depuis que je suis ici… une ville de folie. Marseille est folle, les gens vivent pour l’OM. »

Même avec un Ballon d’Or en face, la ferveur du Vélodrome a visiblement fait le bonheur des dirigeants phocéens. Les hommes de Roberto De Zerbi comptent poursuivre sur cette lancée. Cela passe par une victoire ce vendredi soir à Strasbourg.