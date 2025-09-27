Marquinhos : la grosse info avant PSG-Auxerre et Barcelone 

Marquinhos, joueur central de l’effectif de Luis Enrique comme le poste de défenseur central qu’il occupe au PSG, sera absent de la pelouse du Parc des Princes face à l’AJ Auxerre. Même la rencontre face au FC Barcelone est déjà perdue pour le Brésilien. Découvrez le groupe du PSG…

Marquinhos, son absence pourrait causer problème au PSG

Marquinhos, c’est ce joueur dont la présence en défense du Paris Saint-Germain rassure de l’entraîneur aux supporters en passant par les joueurs eux-mêmes. Il ne sera pas présent ce soir au Parc des Princes pour le match du PSG face à l’AJ Auxerre. La raison, une blessure qui va l’éloigner des pelouses quelques jours, assez longtemps pour manquer l’affiche tant attendue face au FC Barcelone.

Le club a laissé filtrer l’information selon laquelle son capitaine souffre d’une douleur à la cuisse survenue en fin de match contre l’Olympique de Marseille (1-0). Luis Enrique ne voulant prendre aucun risque d’aggraver le mal, la décision de le laisser au repos pour le match contre l’AJ Auxerre a été prise, selon Le Parisien.

Mais Marquinhos ne va pas manquer cette affiche. Le géant espagnol du football, le FC Barcelone, va prochainement se dresser face au champion d’Europe, le PSG, mercredi prochain. La défense du club de la capitale sera de nouveau privée de Marquinhos qui ne sera pas encore au top de sa forme, selon son programme de reprise.

Face à un Lamine Yamal déjà lancé dans la course personnelle pour glaner le prochain Ballon d’Or et qui pourrait peser sur la défense parisienne, une absence de Marquinhos devrait se faire sentir même si le PSG est une des équipes les mieux fournies d’Europe.

Pour ce match, Enrique pourrait opter pour Lucas Beraldo, le défenseur brésilien de 21 ans, ancien de São Paulo FC, qui totalise 65 matchs à son compteur au PSG. Plusieurs jeunes joueurs sont lancés dans la bataille par Luis Enrique dans le groupe composé pour affronter l’Aj Auxerre.

Le groupe du PSG pour le match face à l’AJ Auxerre :

Gardiens : Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Renato Marin

Défenseurs : Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Willian Pacho

Milieux de terrain : Achraf Hakimi, Vitinha, Lee Kang-In, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Mathis Jangeal, Yanis Khafi, Wassim Slama

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye.