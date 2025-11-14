Mercato OM : Recalé par Marseille, il se propose à l’OL

Le mercato d’hiver approche et certains dossiers à l’OM commencent déjà à sentir la poudre. À Milan, Luis Henrique vit un début de saison cauchemardesque et cherche désespérément une porte de sortie. Problème : ni Marseille, ni l’OL ne semblent vouloir jouer les secours d’urgence.

Mercato OM : Un départ de Marseille qui vire au fiasco italien pour Luis Henrique

Transféré l’été dernier pour 23 M€, Luis Henrique pensait avoir enfin trouvé sa place sur le long terme. Repositionné piston par Roberto De Zerbi lors de sa dernière saison à Marseille, le Brésilien avait séduit par son abnégation, son volume de jeu et une progression régulière. Direction donc l’Inter, avec un contrat solide et la promesse d’un rôle croissant. Mais la réalité milanaise est autrement plus rugueuse.

Depuis deux journées, Cristian Chivu ne lui accorde plus la moindre minute. Selon La Gazzetta dello Sport, la rupture est consommée. L’épisode le plus révélateur ? Le choix du remplaçant de Dumfries face à la Lazio : Chivu a préféré improviser plutôt que de faire entrer Luis Henrique. Une gifle sportive, presque symbolique, qui pousse déjà vers la sortie un joueur pourtant recruté à prix d’or.

Recalé par l’OM… et ignoré par l’OL

Face à ce naufrage sportif, l’entourage du joueur tente l’option urgence : multiplier les appels, sonder les clubs, activer les réseaux. L’OM, d’abord, a été sollicité. Mais Pablo Longoria, déjà engagé dans une politique de dégraissage et de reconstruction claire, n’a même pas entrouvert la porte. Retour à la case départ. Alors, pourquoi ne pas tenter l’autre Olympique ?

L’OL, qui cherche régulièrement des profils offensifs capables de déséquilibrer, aurait pu apparaître comme une piste crédible. Mais selon Foot Mercato, la réponse lyonnaise a été tout aussi froide que celle marseillaise. Ignoré, non retenu, même pas considéré. Le Brésilien ne coche tout simplement pas les cases recherchées par Pierre Sage pour renforcer son couloir.

L’AS Monaco, également sondée, a décliné. Et chaque refus resserre un peu plus l’étau autour d’un joueur qui, à 23 ans seulement, voit déjà sa carrière prendre un tournant inattendu. Cet hiver sera décisif : soit Luis Henrique trouve un club prêt à relancer sa trajectoire, soit l’ancien Marseillais risque de s’enliser davantage dans l’ombre interiste. Un plan de relance est urgent. Reste à savoir qui osera tenter le pari.

