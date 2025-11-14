Mercato Stade Rennais : Un gros coup se prépare au SRFC !

Le Stade Rennais pourrait bien devoir serrer les rangs. L’un de ses joyaux les plus brillants attire déjà l’œil de géants européens. À seulement 18 ans, Kader Meïté s’affirme comme l’un des prodiges les plus courtisés de Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Kader Meïté, le diamant rouge et noir qui brille déjà

Percutant, vif comme une rafale bretonne et doté d’un sang-froid bluffant devant le but, Kader Meïté impressionne depuis le début de saison. Ses 2 réalisations en 11 matches ont suffi pour que son nom traverse les frontières. Selon les informations de Nicolo Schira, l’AC Milan a même dépêché un scout à plusieurs reprises pour analyser de près le profil du jeune attaquant.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Zakaria ?

À voir

Mercato OM : Recalé par Marseille, il se propose à l’OL

À 18 ans, le Rennais s’est déjà créé une place dans la rotation de Julien Stéphan. Un privilège, et un signal, qui confirme son ascension fulgurante. Son contrat court jusqu’en 2028, preuve que le Stade Rennais a anticipé l’éclosion d’un crack.

An #ACMilan’s scout was in France in the last weeks to monitore #StadeRennais’ young striker Kader #Meïté (born in 2007). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2025

Le SRFC reste serein… mais observé

Du côté du SRFC, aucun vent de panique. Le club sait qu’il possède entre les mains un talent rare, et ne compte pas l’abandonner au premier clin d’œil venu. Pour l’heure, Milan observe, scrute, analyse. Pas de discussions formelles, mais une présence répétée des recruteurs lombards qui en dit long sur la cote du jeune international U19.

Et cette exposition pourrait bien déclencher un effet domino : quand un géant bouge, d’autres suivent. Meïté avance donc, calme mais sous les projecteurs, avec un avenir déjà scruté par toute l’Europe du football.

Lire aussi sur le SRFC :

Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Chiakha ?

Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Esteban Lepaul

À voir

Ligue 2 : Un énorme danger fonce sur l’ASSE !

Mercato Stade Rennais : Un chouchou de Kita rend fou Habib Beye !