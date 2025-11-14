Zabarnyi en pleine galère, l’incroyable aveu du PSG !

Le PSG savait que l’adaptation d’Illia Zabarnyi serait un passage obligé. Mais personne n’imaginait que le roc ukrainien naviguerait autant en eaux troubles en ce début de saison.

France – Ukraine : Zabarnyi, un retour « à la maison » sous pression

Jeudi soir, Illia Zabarnyi retrouvait une pelouse qu’il connaît par cœur et qu’il espère enfin dompter avec l’Ukraine face à une équipe de France revancharde. Chahuté lors du match aller, puis sévèrement critiqué après son naufrage en Ligue des Champions contre Leverkusen (7-2), l’Ukrainien savait qu’il jouait beaucoup plus qu’un simple match international. Arrivé contre 63 M€, le défenseur peine, pour l’instant, à assumer son statut de recrue phare.

Les images restent encore vives : deux penalties concédés, un carton rouge, et une fébrilité inhabituelle pour un joueur censé incarner la nouvelle forteresse parisienne. Zabarnyi, lucide, expliquait récemment après le succès arraché face à Nice : « Je me sens bien, j’adore ce club, les fans, l’équipe, le staff. Tout le monde essaie de m’aider. Ma mission est de faire de mon mieux pour l’équipe ». Une déclaration sincère, qui trahit aussi un compagnon de route : le doute.

Un roc, mais encore friable

Au PSG, on l’imaginait déjà en héritier de Marquinhos. Pour l’instant, Zabarnyi apparaît surtout dépassé par la vitesse des attaquants et maladroit dans ses interventions. Sa défense parfois rugueuse, façon catcheur projetant l’adversaire hors du ring, amuse peu les arbitres et encore moins les supporters.

Pourtant, certains croient dur comme fer au potentiel du jeune Ukrainien. Dayot Upamecano, pas vraiment avare en compliments, l’a récemment défendu : « C’est un très très bon défenseur… il est jeune donc il va encore progresser ». Quand l’un des meilleurs du monde parle, on écoute.

La direction parisienne assume

Et c’est là que l’aveu tombe. Selon Le Parisien, le club n’est « pas surpris » par ses difficultés. « Son cas n’inquiète pas l’état-major du PSG qui s’attendait à le voir passer par cette délicate période d’adaptation… ». Autrement dit : Zabarnyi rame, mais c’était prévu. Nouvelle langue, nouvelles consignes, nouvelle pression : le PSG lui laisse du temps. Du crédit, il en a encore. Mais pour combien de temps au Parc des Princes, où l’indulgence dure rarement aussi longtemps que les promesses ?

