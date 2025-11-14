PSG : Deux bombes mercato lâchées en direct !

Le mercato n’a pas encore ouvert que le PSG voit déjà son avenir en défense secoué par deux révélations explosées en direct sur RMC. Deux annonces, deux secousses, et une même certitude : l’été prochain pourrait marquer une véritable révolution au cœur de la charnière parisienne.

Mercato PSG : Upamecano, la piste qui s’enflamme

Le nom de Dayot Upamecano circule depuis plusieurs semaines autour du Paris SG, mais Walid Acherchour a ravivé la flamme de manière spectaculaire. En direct dans Génération After, le journaliste a estimé que Paris devait impérativement foncer sur le Français, en fin de contrat avec le Bayern Munich : « Il faut discuter de la situation d’Upamecano et lui donner le contrat qu’il faut. Un Pacho-Upamecano, sur le papier, je trouverais ça très effrayant. »

Lire aussi : Mercato : Kylian Mbappé prêt à détourner Upamecano du PSG ?

À voir

Ligue 2 : Un énorme danger fonce sur l’ASSE !

L’argument n’est pas seulement sportif. Acherchour rappelle que le Paris SG dispose d’un atout relationnel de premier plan : « Il y a des très bonnes relations avec l’agent Moussa Sissoko… Les relations avec Nasser (Al-Khelaïfi) sont parfaites. » De quoi ouvrir grand la porte à un transfert majeur pour renforcer une défense parfois instable cette saison.

Marquinhos sacrifié pour une nouvelle signature ?

Mais la deuxième annonce a davantage secoué l’auditoire. Pour faire place à Upamecano, Acherchour estime que le Paris doit accepter de tourner une page majeure de son histoire récente : « Je sors Marquinhos ? Oui, Marquinhos, la fête est finie. On va se serrer la main, merci beaucoup… On lui trouvera une porte de sortie avec beaucoup d’argent et ce sera très bien. »

La déclaration a fait l’effet d’un séisme. Marquinhos, capitaine, symbole, cadre depuis dix ans, pourrait ainsi être sacrifié pour ouvrir une nouvelle ère. Un scénario inimaginable il y a encore quelques mois mais désormais évoqué sans détour. Une chose est sûre : si ces deux bombes se confirment, le PSG vivra l’un des plus grands tournants défensifs de son ère moderne.

Lire aussi sur le PSG :

Zabarnyi en pleine galère, l’incroyable aveu du PSG !

Mercato : Le PSG prépare une grosse signature en attaque

À voir

Mercato Stade Rennais : Un gros coup se prépare au SRFC !

Mercato : Le PSG annonce une décision radicale pour Vitinha