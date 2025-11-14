OM : Aubameyang vide son sac sur ce transfert, avec regret !

Pierre-Emerick Aubameyang n’a jamais mâché ses mots. Invité dans un podcast animé par l’ancien membre d’AFTV Troopz, l’attaquant de l’OM est revenu, sans détour, sur l’un des épisodes les plus sombres de sa carrière : son transfert à Chelsea. Et le Gabonais ne cache plus ses regrets.

OM : Les aveux d’Aubameyang sur sa signature à Chelsea

L’été 2022 devait être celui du renouveau. Après une belle parenthèse à Barcelone, Aubameyang vit un véritable traumatisme après un cambriolage violent à son domicile catalan. Le Barça, en quête de liquidités, pousse alors son départ. Chelsea se présente, et le joueur cède : « C’était une grosse erreur d’y aller. C’était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone… et la seule option qui s’offrait à moi était Chelsea », a-t-il confié, la voix chargée de sincérité.

Son passage à Londres tournera vite au cauchemar. Peu utilisé, parfois hors du groupe, l’ancien Gunner n’a jamais trouvé sa place sous le maillot bleu.

Un choix de cœur… devenu fardeau

Aubameyang reconnaît avoir voulu croire à une réussite à l’image d’un certain Olivier Giroud, passé sans heurts d’Arsenal à Chelsea : « J’ai donc dit oui, pour ma famille. Je me suis dit que ça irait peut-être… mais pour moi, c’était différent. »

Différent, en effet. De son propre aveu, l’attaquant n’a jamais ressenti la flamme à Stamford Bridge. Depuis, il s’est relancé à l’OM, qu’il a rejoint après un bref passage en Arabie Saoudite, où il retrouve le plaisir de jouer et un public à son image : passionné, exigeant, bouillant. Une renaissance après les regrets.

