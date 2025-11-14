Mercato OL : Une offre tombe pour Tyler Morton

Le jeune milieu de terrain de l’OL, Tyler Morton a la cote en Angleterre. Mais les dirigeants lyonnais ferment la porte à son départ cet hiver.

Tyler Morton déjà ciblé par la Premier League

Les dirigeants de l’OL se frottent les mains. L’une de leurs pépites croule sous les offres. Il s’agit de Tyler Morton. Le milieu anglais montre tout son potentiel depuis son arrivée à Lyon. Et en Premier League, des clubs se positionnent pour le déloger lors du prochain mercato hivernal.

Arrivé l’été dernier, Morton a coûté 10 millions d’euros. Une somme que l’OL ne semble pas regretter, tant le joueur s’est imposé. Quelques mois ont suffi pour que le jeune milieu devienne un élément majeur, presque indispensable. Lyon a mis la main sur un vrai profil.

Mais plus Morton brille, plus ses performances attisent les convoitises. Et elles viennent surtout d’Angleterre. Selon Jeunes Footeux, Crystal Palace suit le joueur de très près. Le club londonien tombe sous le charme de ses statistiques. En Ligue 1, il a disputé 11 matchs, claqué 1 pion et délivré une offrande. En Ligue Europa, il a déjà fait 4 apparitions. Les Eagles réfléchissent même à une offre. Lyon, lui, ne compte pas ouvrir la porte.

