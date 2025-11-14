ASSE : Horneland balance tout sur le cas Pierre Ekwah

Le mystère autour de Pierre Ekwah continue d’alimenter toutes les discussions à l’ASSE. Absent depuis plusieurs mois, le milieu de terrain des Verts semble avoir disparu des radars. Son entraîneur, Eirik Horneland, a fait une mise au point glaciale ce jeudi devant la presse.

ASSE : Pierre Ekwah, un joueur fantôme dans le Forez

Lié à l’ASSE jusqu’en 2029, Pierre Ekwah n’a toujours pas remis les pieds à L’Étrat. L’ancien de West Ham ne souhaite pas évoluer en Ligue 2, et son absence prolongée commence à peser. En septembre, certaines rumeurs annonçaient même une résiliation de contrat, mais le club avait aussitôt réagi. « L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029 », avait annoncé le club.

Une précision ferme, accompagnée d’un rappel au cadre légal. L’ASSE assurait alors « poursuivre ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles ». Depuis, plus rien. Silence radio total.

Horneland sans nouvelles d’Ekwah

Face aux journalistes, le coach stéphanois n’a pas cherché à masquer son désarroi. D’un ton calme mais résigné, Eirik Horneland a confié : « Je n’ai pas eu de nouvelles de lui, je n’en ai pas pris non plus, je n’ai rien à dire sur ce sujet, je suis désolé. (…) Est-ce que je compte encore sur lui ? Je ne peux pas répondre à cette question, je n’ai vraiment pas d’information sur le sujet. La dernière fois que j’en ai eues, c’était cet été et depuis je suis sans nouvelle. »

Un aveu rare, presque désabusé, qui traduit le flou total autour du dossier. Le Norvégien avait déjà tenté de calmer le jeu il y a quelques semaines en expliquant que son joueur était « en arrêt maladie », mais la situation semble désormais avoir franchi un cap.

L’ASSE face à une impasse contractuelle

Si l’entraîneur refuse de polémiquer, le cas Ekwah embarrasse sérieusement le club. Comment gérer un joueur encore sous contrat, mais absent physiquement et mentalement du projet ? En interne, on privilégie toujours la discrétion, mais la patience du public vert s’effrite.

À ce stade, une seule certitude : Pierre Ekwah appartient toujours à l’AS Saint-Étienne. Pour le reste, c’est un silence aussi pesant qu’inquiétant.

