Guingamp peut-il infliger à l’ASSE sa première défaite ?

L’ASSE va tenter de reprendre la première place de Ligue 2, face à l’EA Guingamp, qui espère infliger aux Verts leur première défaite de la saison.

ASSE-EA Guingamp : Un ogre face au petit poucet ?

A partir de 20h, ce samedi, l’ASSE et l’EA Guingamp vont s’affronter au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 8e journée de Ligue 2. Les Stéphanois (2es) ont une avance de 7 points sur les Guingampais (9es). Les Verts pourront creuser l’écart en cas de victoire, alors que les Rouge et Noir se rapprocheront de leurs adversaires s’ils remportent le match.

Mais l’EAG, pire défense du championnat avec 15 buts concédé en 7 matchs, peut-il rivaliser avec l’AS Saint-Etienne, qui possédait la meilleure attaque avant le début de la journée ? Sylvain Ripoll ne le pense pas à priori. Evoquant la confrontation avec l’équipe d’Erik Horneland, il a déclaré : « C’est une belle machine qui est complète, parce que ses joueurs sont capables d’être performants dans plusieurs moments du jeu ».

Ripoll craint l’ASSE : « Elle est capable de nous punir »

Selon l’entraîneur du club guingampais, l’équipe stéphanoise est une « équation avec des multiples facteurs« , donc difficile à résoudre.

« Il y a six ou sept joueurs interchangeables devant, mais aussi au milieu, c’est impressionnant comme effectif. […]. Ils ont cette technicité et cette capacité à jouer entre les lignes face à des blocs regroupés et sur les moments où vous avez le ballon. Ils sont capables de vous punir quand vous le perdez », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Evect.

Pour résister à l’ASSE, Sylvain Ripoll souhaite que l’EA Guingamp « donne la meilleure version possible de son équipe ».